Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Audi представила найрозумніший автомобіль

  • 32
Audi AI: ME - фото 1
Audi AI: ME / thenewswheel

Компанія Audi представила свій останній концептуальний автомобіль на виставці CES 2020. AI: ME, за словами компанії, буде представляти третій життєвий простір поруч з будинком і робочим місцем споживача.

Audi AI: ME, новітній концепт-кар компанії, дебютував на виставці CES 2020 року.

І ще: Audi показала прототип незвичайного авто без фар, дорогу якому освітлюють дрони: відео

Виходячи за рамки стандартного інтерфейсу штучного інтелекту, Audi сподівається вивести свою автомобільну систему штучного інтелекту на новий рівень інтерактивності і складності.

Новинка під назвою Audi AI: ME має невеликі габарити при доволі великому салоні, в якому немає нічого крім сидінь і керма, що висувається в разі потреби. Таким чином компанія планувала надати пасажиру можливість комфортно провести час з самим собою, не концентруючись на дорозі.

Audi представила найрозумніший автомобіль - фото 379817

Audi представила найрозумніший автомобіль - фото 379818

Audi представила найрозумніший автомобіль - фото 379819

Читайте також: У електрокарів Audi з'являться "заряджені" RS-версії

Джерело: thenewswheel
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4775
Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
  • 13 cічня, 12:14
  • 768
Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
  • 12 cічня, 17:25
  • 313
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології