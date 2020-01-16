Audi представила найрозумніший автомобіль

Компанія Audi представила свій останній концептуальний автомобіль на виставці CES 2020. AI: ME, за словами компанії, буде представляти третій життєвий простір поруч з будинком і робочим місцем споживача.

Audi AI: ME, новітній концепт-кар компанії, дебютував на виставці CES 2020 року.

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Виходячи за рамки стандартного інтерфейсу штучного інтелекту, Audi сподівається вивести свою автомобільну систему штучного інтелекту на новий рівень інтерактивності і складності.

Новинка під назвою Audi AI: ME має невеликі габарити при доволі великому салоні, в якому немає нічого крім сидінь і керма, що висувається в разі потреби. Таким чином компанія планувала надати пасажиру можливість комфортно провести час з самим собою, не концентруючись на дорозі.

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