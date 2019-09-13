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Audi показала прототип незвичайного авто без фар, дорогу якому освітлюють дрони: відео
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Німецька компанія Audi створила концепт електрокара-позашляховика, головна особливість якого – відсутність фар. Замість них використовується п'ять трикутних дронів, які літають над дахом, підсвічуючи дорогу попереду.
Модель-прототип Audi привезла на Міжнародний автомобільний салон у Франкфурті. Машину представили під назвою AI: Trail, роблячи акцент на тому, що вона найбільше підходить мандрівникам.
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Дрони AI: Trail не тільки освітлюють дорогу, а й передають водієві на дисплей зображення з вбудованих камер. Під час стоянок їх також можна використовувати як портативні ліхтарики. Для відпочинку виробник пропонує використовувати вбудовані гамаки – їх заховали в задніх сидіннях.
У машині встановлено й автопілот, а її батареї вистачає на 400-500 кілометрів дороги. Чи запустять AI: Trail у виробництво, поки невідомо.
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