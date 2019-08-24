Audi готує дивний позашляховик без капота

Компанія Audi готує до швидкого дебюту концепт-кар AI: TRAIL quattro. Це – електричний позашляховик зі своєрідним дизайном: непропорційно великими колесами, які виступають за передній бампер.

У релізі новинку описують як "концептуальний позашляховик з електроприводом майбутнього" і відзначають, що він став четвертою моделлю в квартеті Шоукар лінійки AI.

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Інших подробиць про електрокар немає – ймовірно, вони з'являться ближче до прем'єри на Франкфуртському автосалоні у вересні.

У квітні на моторшоу в Шанхаї відбувся дебют безпілотника AI: me. Тоді повідомлялося, що компанія спробувала заглянути на 10-15 років в майбутнє. Він також отримав незвичайний кузов з коротким капотом і гіпертрофовано рельєфними колісними арками. Концепт вмів "спілкуватися" з іншими машинами в потоці за допомогою світлодіодних елементів і мікропроєкторів, розташованих по всьому кузову.

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