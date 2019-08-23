Hyundai представила тизер електрокара у ретростилі: перше фото

Компанія Hyundai представить електричний концепт-кар під назвою 45 EV. Також автовиробник розповість про оригінальні футуристичні інновації та їх застосування для ілюстрації концепції Style Set Free.

Як відзначають в корейської компанії, новий концепт-кар покликаний продемонструвати напрямок подальшого розвитку дизайну автомобілів Hyundai, в тому числі і електрокарів. Зовні електроконцепт EV нагадує першу модель корейського бренду, яка була виготовлена ще у 70-х роках минулого століття.

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Hyundai Pony

Разом з тим, нова концепція втілила в собі прогресивний напрямок дизайну, показуючи при цьому еволюцію стилістики Hyundai, яку її творці назвали "чуттєва спортивність". Про технічні характеристики концепту поки не згадується. Єдине, що відомо точно – 45 EV обладнають повністю електричною силовою установкою.

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