Китайський суперседан за раз встановив два рекорди Нюрбургринга

Гоночна команда Cyan Racing (яка раніше називалася Polestar) провела випробування 528-сильного прототипу Lynk & Co 03 на "Північній петлі" Нюрбургринга. Модель встановила відразу два нових рекорди – як найшвидший передньопривідний автомобіль і як найшвидша чотирьохдверна машина треку.

Седан проїхав трасу за 7 хвилин 20,143 секунди з середньою швидкістю 170,4 кілометра на годину.

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Китайський седан проїхав Нюрбургрінг на три секунди швидше за 600-сильний Jaguar XE SV Project 8, який до цього вважався найшвидшою чотирьохдверкою треку, і на 25 секунд швидше за Renault Megane RS Trophy R, який утримував титул передньопривідного рекордсмена "Петлі".

Седан Lynk & Co 03 оснащений дволітровим чотирициліндровим турбомотором і шестиступеневою секвентальною трансмісією, здатною міняти передачі за 60 мілісекунд. У розробці машини брали участь ті ж інженери, що брали участь у створенні силових установок для автомобілів гоночних серій WTCC і V8 Supercars. В основі прототипу лежить платформа CMA зі стійками McPherson спереду і торсіонною балкою ззаду.

Першу "сотню" автомобіль набирає за 4,4 секунди, а 200 кілометрів на годину він досягає за 10 секунд. Максимальна швидкість – 310 кілометрів на годину.

В оснащення машини входять регульовані амортизатори Öhlins, диференціал підвищеного тертя, двоконтурна гідравлічна гальмівна система з шестипоршневими супортами на передній осі.

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