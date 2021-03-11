ASUS ROG Phone 5 дозволяє грати до 10 годин на одному заряді: але є одне "але"

Слідом за офіційною презентацією у мережі почали з'являтися перші огляди ASUS ROG Phone 5. Зокрема, портал PhoneArena вже оцінив автономність нового геймерського смартфона, протестувавши його в іграх і різних додатках.

ASUS ROG Phone 5 оснащується подвійним акумулятором загальною місткістю 6000 мАг, процесором Snapdragon 888 і 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 144 Гц.

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Згідно з тестами журналістів, на повному заряді смартфон здатний пропрацювати в іграх 10 годин 49 хвилин при 60-герцовій частоті оновлення екрану. Якщо ж активувати 120 Гц, то час автономної роботи скорочується до 6 годин 20 хвилин. При увімкненні 144 Гц новинка працює 5 годині 24 хвилини.

Цікаво, що Xiaomi Mi11 з меншим акумулятором і в режимі 120 Гц пропрацював більше ніж на годину довше.

У режимі перегляду відео на YouTube новий ROG Phone 5 працює 13 годин 2 хвилини, а при веб-серфінгу він демонструє автономність 13 годин 40 хвилин при 60 Гц і 13 годин 17 хвилин при 120 Гц.

Також журналісти протестували швидкість 65-ватної зарядки ASUS ROG Phone 5. За 15 хвилин вона заповнює 44%, за 30 хвилин – 69%, а на повну зарядку йде 57 хвилин.

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