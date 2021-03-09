Redmi Note 10 Pro проти iPhone 12: дивіться божевільну битву камер смартфонів

Однією з фішок Redmi Note 10 Pro став просунутий модуль камери. Протестувати її можливості взявся автор YouTube-каналу Redskull, а в ролі суперника новинки блогер вибрав флагманський iPhone 12. У своєму огляді ентузіаст наочно порівняв можливості зйомки гаджетів у різних сценаріях.

Першим пройшов тестування надширококутний модуль Redmi Note 10 Pro. Попри ідентичний паспортний кут огляду (120 °), iPhone 12 захоплює трохи ширшу сцену. При цьому передача кольору на деяких знімках у Redmi Note 10 Pro здається природнішою.

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У портретному режимі iPhone 12 продемонстрував кращу якість розмиття фону та кольору. А при зйомці на фронтальну камеру блогер зазначив, що Redmi Note 10 Pro застосовує до всіх фотографій програмні фільтри, які частково прибирають деталі на обличчі.

Тестування функції зуму показало, що при п'ятикратному збільшенні рівень деталізації в обох моделей майже не відрізняється. Підтримка нічного режиму в Redmi Note 10 Pro присутній тільки при використанні основного сенсора, тому знімки на ширококутний датчик виглядають темнішими, ніж у суперника.

Щодо відеозйомки блогер нагадав, що гаджет Redmi не підтримує функцію стабілізації у роздільній здатності 4K, і в цій дисципліні він поступається смартфону Apple. Те ж стосується запису відео на фронтальну камеру.

Підбиваючи підсумки, автор ролика зазначив, що якість аматорської зйомки у смартфонів відрізняється. Але з урахуванням різниці в їх вартості багато нюансів для рядового користувача залишаться майже непомітними.

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