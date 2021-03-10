ASUS ROG Phone 5: представлено новий топовий ігровий смартфон компанії

Новий ASUS ROG Phone 5 – один з найпотужніших смартфонів у світі з рекордним обсягом оперативної пам'яті та величезним акумулятором. Виробник також приділив особливу увагу якості звучання й унікальним функціям для геймерів, що забезпечує перевагу над суперниками.

ASUS ROG Phone 5 оснащується 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм Samsung з роздільною здатністю Full HD +, частотою оновлення 144 Гц і часом відгуку 1 мс. Серед інших особливостей екрану – сенсор з частотою дискретизації 300 Гц і найнижчою у світі затримкою 24,3 мс, підтримка HDR10 +, вбудований сканер відбитків пальців і загартоване скло Gorilla Glass Victus.

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У дисплеї немає жодних вирізів і отворів. Замість цього зверху і знизу розташувалися симетричні невеликі рамки, що приховують потужні фронтальні стереодинаміки. Фізичний розмір кожного становить значні 12х16 мм. Крім того, смартфон оснащений 3,5-мм роз'ємом для навушників з виділеним цифро-аналоговим перетворювачем ESS ES9280AC. ASUS застосувала різні алгоритми та налаштування для поліпшення звуку, а також впровадила підтримку низки сучасних технологій, таких як aptX Adaptive. Користувачам також доступні різні звукові профілі й еквалайзер для ручного налаштування звучання. Для якісної передачі голосу в смартфоні передбачено відразу чотири мікрофони.

Начинка смартфона представлена ​​топовим процесором Snapdragon 888, виконаним за 5-нм техпроцесу, до 16 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR5 і до 512 ГБ вбудованого сховища стандарту UFS 3.1. Для відводу тепла від ключових компонентів всередині пристрою використовуються графітові плівки та мідна камера, заповнена спеціальною рідиною. Крім того, до смартфона традиційно можна під'єднати фірмовий зовнішній кулер AeroActive Cooler 5, який знижує температуру процесора на 10 градусів. Камера потрійна з головним модулем на 64 Мп (Sony IMX 686), 13-мегапіксельним ультраширокутним і 5-мегапіксельним макрооб'єктивом.

За автономність відповідає подвійний акумулятор на 6000 мАг з підтримкою швидкої 65-ватної зарядки. ASUS запевняє, що використовувала просунуті алгоритми, щоб запобігти сильне нагрівання та деградацію акумулятора під час зарядки. Здійснюється вона через роз'єм USB Type-C, яких у ROG Phone 5 відразу два: на нижній і на лівій грані, щоб було зручно грати у процесі зарядки. За запевненням виробника, повного заряду вистачає на 2,88 години гри в Genshin Impact, 8,46 години – в LoL Wild Rift або 6,5 години – в CoD Mobile.

ASUS ROG Phone 5 створений у першу чергу для геймерів, тому на смартфоні стоїть спеціалізоване ПЗ. З його допомогою можна керувати продуктивністю, частотою екрану, часом відгуку, передачею даних і іншими параметрами. Передбачено кілька профілів, але є також можливість вручну відрегулювати величезну кількість параметрів і зберегти індивідуальні налаштування для кожної гри. Крім того, під час гри можна включити інверсію кольорів, щоб краще бачити суперників на екрані.

Для підвищення зручності керування в мобільних іграх на бічній грані смартфона розташовані сенсорні тригери AirTrigger 5, що реагують не тільки на торкання, але також на свайпи. Більш того, фірмове ПЗ дозволяє призначити різні дії на рух пристрою в просторі: вліво / вправо, вгору / вниз, нахил вперед / назад і інші. При під'єднанні зовнішнього кулера в розпорядженні геймерів з'являється ще дві додаткові фізичні кнопки.

Особлива фішка ROG Phone 5 – точковий RGB-дисплей ззаду з логотипом ROG, колір якого можна змінювати в налаштуваннях. Крім того, існує також ROG Phone 5 Pro, у якого на тильній стороні розмістили невеликий повноцінний дисплей, здатний виводити різні анімації, які налаштовуються користувачем.

Крім базової та Pro-версії існує також ROG Phone 5 Ultimate. Він виконаний в ексклюзивному хромованому забарвленні й оснащується 18 ГБ оперативної пам'яттю LPPDR5 з частотою 3200 МГц і швидкістю передачі даних до 6400 Мбіт / с. Крім того, ця модель забезпечується додатковою сенсорною панеллю на задній стороні, що надає ще один спосіб управління в іграх.

ROG Phone 5 і ROG Phone 5 Pro з'являться у продажу у квітні, а Ultimate-версія вийде в травні. Звичайний ROG Phone 5 коштує € 799 за версію 8 + 128 ГБ, € 899 – за 12 + 256 ГБ і € 999 – за 16 + 256 ГБ. ROG Phone 5 Pro з 16 + 512 ГБ і кулером AeroActive Cooler 5 у комплекті коштує € 1 199. Нарешті, ROG Phone 5 Ultimate з 18 + 512 ГБ, кулером AeroActive Cooler 5 і набором брендованих речей для фанатів обійдеться у € 1299.

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