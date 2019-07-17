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ASUS ROG Phone 2 стане найпотужнішим смартфоном на ринку

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ASUS ROG Phone 2 вразив своєю потужністю - фото 1
ASUS ROG Phone 2 вразив своєю потужністю

ASUS ледь встигла анонсувати платформу для ігрового смартфона ASUS ROG Phone 2. Нагадаємо, що працюватиме гаджет на базі новенького мобільного процесора Snapdragon 855 Plus. Тепер же пристрій засвітився у базі популярного бенчмарку Geekbench.

У одноядерному режимі ROG Phone 2 з 12 ГБ оперативної пам'яті набрав 3428 балів, а в багатопотоковому зумів дістатися до позначки у 11103, обігнавши прямого конкурента Xiaomi Black Shark 2 майже на 400 балів. При цьому базова частота процесора Snapdragon 855 Plus вказана на рівні 1,78 ГГц. Зазначимо, що чип Snapdragon 855 у режимі розгону демонстрував стабільну роботу при частоті 2,96 ГГц.

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У базі Geekbench смартфон ідентифікується як модель ASUS_I001DC, хоча в ранньому витоку китайських регуляторів він значиться під номерами ASUS_I001DA і ASUS_I001DB. Буде і ще одна версія пристрою з маркуванням ASUS_I001D. Різниця між моделями полягає в потужності безпровідної зарядки та специфікації модулів зв'язку.

ASUS ROG Phone 2 стане найпотужнішим смартфоном на ринку - фото 341663

Моделі приписують дисплей з частотою оновлення 120 Гц, поліпшену сумісність з AR і VR-рішеннями, а також приріст продуктивності від 15%.

На сьогодні в рейтингу Geekbench ASUS ROG Phone 2 заочно можна назвати не тільки флагманським представником сімейства чипів Snapdragon 855, але і найшвидшим Android-смартфоном з-поміж тих, які були представлені.

ASUS ROG Phone 2 стане найпотужнішим смартфоном на ринку - фото 341664

Презентацію новинки компанія планує провести в кінці липня. Можлива ціна ROG Phone 2 стартує від $ 650.

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Джерело: nashvillechatterclass
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