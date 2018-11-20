Астрономи знайшли двійника Сонця: фотофакт

Міжнародна команда астрономів виявила близнюка нашого світила, Сонця.

Розташована в 184 світлових роках від нас зірка HD 186302 є "втраченим братом" Сонця, вважають науковці.

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Більшість зірок народжуються в так званих "зоряних розплідниках", величезних хмарах газу і пилу, які поступово руйнуються під своєю вагою, утворюючи молоді зірки. Передбачається, що життя Сонця почалася таким чином 4,57 мільярда років тому.

Науковець Вардан Адібекян пояснює важливість виявлення цих зірок: "Оскільки у нас є зовсім небагато інформації про минуле нашого Сонця, вивчення цих зірок може допомогти нам зрозуміти, де саме в Галактиці і за яких умов формувалася наша зірка".

Астрономи знайшли двійника Сонця: фотофакт

У своїй роботі Адібекян разом з колегами використовували 230000 спектрів зірок, які вивчають в рамках проекту AMBRE. Цей проект – частина так званої "галактичної археології", і в основні завдання проекту входить визначення параметрів атмосфер зірок, спектри яких були отримані раніше за допомогою спектрографів FEROS, HARPS, UVES і GIRAFFE Європейської південної обсерваторії.

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