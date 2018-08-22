Як виглядають Багами з космосу: фотофакт

Астронавт показав один з Багамських островів з борту Міжнародної космічної станції.

Американський астронавт NASA Річард Р. Арнольд ІІ активно заповнює свій профіль в соцмережі Twitter, де за ним стежать більш як 38 тисяч читачів. Саме там чоловік, який майже 14 років пов'язує своє життя з космосом, ділиться карами з борту Міжнародної космічної станції.

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Цього разу Річард показав, як виглядає острів Ельютера, який входить до складу Багамських островів. Він має площу всього у 500 км, зате тут мешкає трохи понад 7 тисяч людей. А завдяки печерам затоки Хатчет, Оушен-Хол та ідеальному пляжу Лайтхаус, тут періодично бувають туристи, а раз у рік можна потрапити на фестиваль ананасів.

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