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Астрологи виділили трійку невірних знаків Зодіаку

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Зрада - фото 1
Зрада / slovofraza

Є люди, які вважають, що зрада закладена в людині природою, тому сприймають невірність, як буденність і нормальне явище.

Близнюки
У них поєднується тяга бути завжди вільними, і жага відчути щось нове. Через це Близнюкам складно бути постійними. Вони весь час будуть в пошуках нових відчуттів і емоцій, вражень, знайомств. Навіть люблячи одну людину, Близнюки будуть шукати гострих відчуттів на стороні. Через знайомства з новими людьми встояти перед спокусою буває складно.

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Стрілець
У цього знака Зодіаку нема потреби часто міняти статевих партнерів і сексуальні зв'язки. Але тут в справу вступає психологія. Адже людині, народженій під знаком Стрільця, зради дозволяють відчувати себе привабливим, популярним у протилежної статі, сексуальним і привабливим. Такий метод самоствердження складно назвати правильним, але Стрільцям він притаманний.

Риби
Близнюки і Стрільці сумніваються в зраді своєму партнеру, а от Риби легко йдуть на прийняття такого рішення. Пов'язано це з тим, що Риби живуть емоціями і почуттями, через що від інтрижки на стороні відмовляються рідко. Але відступити можуть з однієї причини: страх, що зловлять. Якщо ж все-таки Риб спіймали на місці злочину, то вони зможуть викрутитися і збрехати, не червоніючи. При цьому цей знак Зодіаку дуже любить свою другу половину, але емоції і нові відчуття шукають на стороні.

Астрологи виділили трійку невірних знаків Зодіаку - фото 419712

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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