Гороскоп на 7 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 7 серпня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Гороскоп відрізняється спонтанністю і непередбачуваністю. Якщо у вас заплановані на сьогодні якісь справи, заздалегідь приготуйтеся до того, що все може піти не так. Ситуація може неодноразово змінюватися найрішучішим чином. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня 2020

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Сьогодні день, коли Овну варто підкоритися течії обставин: він може виявитися в ситуації, коли буде безсилий що-небудь зробити. Наприклад, у нього перехоплять ініціативу або не прислухаються до його думки, а може бути, Овен просто буде не в змозі вплинути на події ...

Сьогодні Телець може демонструвати безкомпромісність, люто обрушившися на тих, хто зважиться ставити йому палки в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш затято Телець здатний захищати своїх друзів або всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить йому сьогодні розбити в пух і прах своїх опонентів, з іншого ж, до вечора Телець може з подивом виявити, що нажив собі кілька нових ворогів або нових друзів.

Сьогодні на перший план в гороскопі Близнюків обіцяють вийти лідерські та організаторські задатки. Навколишні самі будуть тягнутися до них, Близнюкам же залишиться тільки вести їх за собою, направляючи і надихаючи. У колі сім'ї та друзів Близнюки здатні організувати пікнік або веселу вечірку, а в сферах, пов'язаних з роботою і кар'єрою, вигідно проявити себе.

Що-що, а інформаційний голод Раку сьогодні не грозить! Він ризикує з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Рак може навіть і сам не помітити, як стане рознощиком який-небудь не дуже достовірної інформації. Постарайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики.

У життя Лева можуть увірватися події або новини, які здатні багато чого змінити. Мова не обов'язково йде про новини зі знаком плюс чи мінус, це може бути все що завгодно: і подорож, і зустріч, і знайомство, і раптово спалахнулі почуття, і пропозиція про нову роботу.

А от в душі у Діви прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика у нього не вийде. Весь день Діва ризикує провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку їй слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть на подив хороші.

Сьогодні у відносинах Терезів з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, їм відкриються якісь несподівані факти його біографії або негативні риси. А може бути, Терези сьогодні просто будуть занадто вимогливі до всіх, хто будуть з ними поруч, а в спірних питаннях не налаштовані на компроміс.

Сьогодні спроби звалити на Скорпіона будь-які справи, що не входять в коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Скорпіон буде схильний ставитися не надто відповідально. Зате сьогодні у Скорпіона настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи йому зашкодить.

Сьогодні Стрілець і делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє його прямолінійним бажанням висловлювати все, що Стрілець вважає за потрібне, оточуючим прямо в обличчя. Його логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. У справах, де оточуючі не плутаються у Стрільця під ногами, він здатний сьогодні зробити неможливе!

В справах Козеріг буде відчувати себе не найкращим чином, аж до того, що його може раз у раз хилити в сон. Однак зорі гороскопу обіцяють, що якщо він подолає апатію, то не пошкодує! День надасть йому цікаві можливості, скористатися якими Козеріг зможе, тільки якщо повністю увійде в робочий ритм. Не виключено, що ці можливості будуть пов'язані з інформаційними потоками.

Фінансові справи Водолія впевнено підуть в гору! Можливо, протягом дня йому надійде цікава пропозиція або хтось зі знайомих віддасть борг; може бути, начальство вирішить підвищити йому зарплату або Водолію прийде в голову чудова ідея, як розбагатіти.

Сьогодні в душі у Риб буде вирувати якщо не котел, то, як мінімум, казанок з протиріччями. З одного боку, їм захочеться бути стриманими, з іншого ж навряд чи це вийде. Якщо Риби не хочуть, щоб у котла в їх душі зірвало кришку, то їм не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб.

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