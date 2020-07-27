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Астрологи розповіли, яка тварина відповідає кожному знаку Зодіаку

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Тварини, які відповідають знакам Зодіаку - фото 1
Тварини, які відповідають знакам Зодіаку

Часто люди порівнюють себе з кимось іншим. Зважаючи на набір характеристик, астрологи розповіли, яких тварин нагадують різні знаки Зодіаку.

  • Овен Тигр. Люди цього знаку насолоджуються життям та керуються емоціями. Хоч вони і дуже добрі до своїх близьких, але можуть бути небезпечними суперниками для тих, хто бажає їм лиха.

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  • Телець Вовк. Дуже впертий та впевнений у собі знак Зодіаку, який дуже прив'язаний до дорогих людей, тому готовий захистити їх за будь-яку ціну. Хоч Тельці і люблять жити серед великої кількості людей, але часто почуваються дуже самотніми.
  • Близнюки Пантера. Таємничі та загадкові представники цього знаку Зодіаку звикли постійно змінювати свої бажання, тому не припиняють дивувати своє оточення.
  • Рак Собака. Вони дуже вірні та довірливі, а також цінують ці ж якості в людях. Тому з ними завжди комфортно та приємно спілкуватись.

via GIPHY

  • Лев Павич. Люди цього знаку Зодіаку дуже незалежні та добре знають, чого хочуть. Також вони дуже люблять себе і завжди готові покрасуватись перед оточенням.
  • Діва Орел. Дуже розумні люди, які до всього ставляться обережно та люблять спостерігати. Хоч ці люди і справді вільні від чужих правил, але обожнюють створювати власні. Так вони намагаються сягнути найвищих вершин.
  • Терези Панда. Дуже доброзичливі та приємні люди, які обожнюють веселитись та викликають майже у всіх світлі емоції. Це чудові друзі, з якими не буває сумно.
  • Скорпіон Лев. Як не дивно, саме представники цього знаку Зодіаку мають тотемного звіра Лева, адже дуже сміливі, неординарні, а також не соромляться озвучувати свої думки.

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  • Стрілець Кіт. Лише на перший погляд вони видаються дуже простими та приязними, але насправді вони завжди очікують на щось негативне. Тому не дивно, що уміють адаптовуватись у будь-яких ситуаціях.
  • Козеріг Кінь. Дуже вільнолюбні люди, які готові жити лише за власними принципами. Їм не подобається, коли хтось намагається допомагати, адже вони й самі готові зробити все самі для свого успіху.
  • Водолій Ведмідь. Ось хто дуже уважним до близьких, але не здатен витримати чужу дурість. Якщо хтось вдереться у їхній особистий простір, то це буде фатальна помилка.
  • Риби Лисиця. Дуже тихі та чутливі люди, яким більше до вподоби бути на відстані від інших. Їх влаштовує власний світ та власні правила, тому вони доволі спокійні. Але не варто дратувати Риб, адже вони перетворюються у хитрих і підступних осіб.

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Джерело: slovofraza
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