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ТОП-5 знаків Зодіаку, які мають найскладніший характер

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Кадр з серіалу "Королеви Крику" - фото 1
Кадр з серіалу "Королеви Крику" / Time Magazine

Деякі люди зовсім не вміють бути легкими у спілкуванні чи у стосунках. Астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку мають найважчий характер, але це не робить їх поганими людьми.

  • Овен. Вогняний знак не завжди може керувати своїми емоціями, тому у поганому гуморі можуть перетворити життя всіх навколо у пекло. Хоча це триває й не довго, але неприємний осад може залишитись. А от в хорошому настрої Овни просто найкращі люди у світі.

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  • Телець. Їм далеко до ідеалу, адже інколи їхній характер дуже важкий та складний. Все тому, що такі люди не вміють сприймати критику, а також не відзначаються особливою терплячістю. Коли ж всі межі перетнуто, то Тельці випускають звіра, якого точно не очікує побачити людина, яка довела їх до цього стану.
  • Рак. Хоч ці люди неймовірно доброзичливі, чуттєві та приємні, але і вони уміють гніватись. Якщо хтось образить їхніх близьких, то Раки перетворюють у злих воїнів, якими неможливо керувати. До того ж, у них є чудове вміння маніпулювати іншими.

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  • Лев. Представники цього знаку обожнюють бути в центрі уваги, а також у захваті від гучних сцен та визнання себе, якщо хтось хоча б частково не правий. Хоч така впевненість і може надихати та полегшувати життя, але ця риса швидко перетворюється у недолік, адже перетинає межі гордині та інших менш приємних характеристик.
  • Скорпіон. Дуже пристрасні та таємничі люди, які не можуть жити без конфліктів та скандалів. Їм вдається приховувати свій гнів, а також уміння прекрасно маніпулювати іншими. Інколи доходить до того, що Скорпіони вичікують момент, аби помститись усім, хто їх образить.

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Джерело: slovofraza
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