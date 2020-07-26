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Гороскоп на цей тиждень 27 липня – 2 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 27 липня – 2 серпня!
Фінальний тиждень липня буде доволі нестабільним для представників багатьох знаків Зодіаку, але не варто опускати руки, адже попереду біла смуга. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Завершення липня та початок серпня в Овнів пройдуть доволі активно, адже ваше натхнення нарешті повернеться. Тому спробуйте спрямувати цю енергію у правильне русло, а також не забувайте про відпочинок. Для того, щоб якісно працювати, потрібно мати достатньо сил.
Телець
У Тельців попереду доволі позитивний та продуктивний тиждень. Менше турбуйтесь через дрібний негатив та приділяйте більше уваги собі. Попереду чимало крутих вражень та емоцій, тому не засмучуйтесь, якщо зараз життя здається надто розміреним.
Близнюки
Близнюкам пора попрощатись зі своєю параноєю та невпевненістю, аби мати шанс рухатись вперед та досягати нових вершин. Припиніть думати лише про негатив, адже навколо дуже багато хорошого, але ви зовсім не хочете це бачити.
Рак
Ракам цього тижня бракуватиме годин у добі, але зовсім не забракне удачі у фінансовій сфері. Можна бути впевненим у тому, що більшість ідей будуть вдалими, але краще не витрачатись зайвий раз на непотрібні покупки. Спробуйте уявити свої бажання та рухайте до них.
Лев
Леви відчувають брак енергії, і це не дивно. Вам пора навчитись відпочивати без сотні додаткових справ. Це життєво необхідно для хорошого настрою і продуктивності. Тому зважтесь на те, щоб провести вільний час без усіх та без усього.
Діва
Діви цього тижня з легкістю впораються з усіма організаційними справами, а також зможуть показати свій авторитет. Це дуже важливий крок для того, щоб рухатись далі, адже вам бракує сміливості, щоб проявляти себе на всі 100%. Пора це змінювати.
Терези
Терези упіймали хвилю покращення фінансів. тож важливо зараз не збавляти темпів, а також не відволікатись на думки інших людей. ВИ знаєте, що потрібно робити, тож рухайтесь до своїх цілей. Звісно ж, можна робити перерви на відпочинок, але не на лінування.
Скорпіон
Скорпіони зараз отримають можливість кардинально змінити своє життя через розширення світогляду. Можливо, деякі ваші принципи вже давно вичерпали себе і не приносили вам жодного позитиву. Чи не час взятись за давні мрії?
Стрілець
Стрільці дуже добре знають, що їм потрібно для щастя, але чомусь знаходять відмовки, щоб не робити для цього нічого. Тому вас частенько захоплюють негативні думки, що не найкраще позначається на вашому житті. Пора взяти ситуацію у свої руки.
Козеріг
Козероги наприкінці липня відчують нестабільність у всіх сферах життя. Вам здаватиметься, що удача то приходитиме, то втікатиме від вас. Але не потрібно покладатись лише на неї, просто ставтесь легше до подій та не беріть близько до серця.
Водолій
У Водоліїв стартує дуже романтичний період у житті, а любов освітить майже все навколо та допоможе забути про проблеми та незгоди. Звісно ж, ніхто не каже про чарівну паличку, але глибокі почуття, позитивний світогляд та підтримка близьких справді можуть змінити світ.
Риби
Рибам цього тижня пора попрощатись з усім мотлохом у своєму життя. Можна почати з прибирання вдома, а тоді перейти до чистки думок та зміни кола спілкування. Ви надто довго тримаєтесь на одному рівні без змін.
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