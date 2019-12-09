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Aston Martin і Airbus випустять вертоліт

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Aston Martin може випустити вертоліт - фото 1
Aston Martin може випустити вертоліт

Компанія Aston Martin оголосила про підписання партнерської угоди з Airbus Corporate Helicopters, у рамках якої фірми розроблять вертоліт ACH130 AM. Деталі проєкту не розкриваються, але перший зразок публіці обіцяють показати відразу після Нового року, 3 січня.

Поки в Aston Martin обмежилися лише тизером новинки, на якому можна побачити оббиті шкірою сидіння з фірмовими логотипами і, ймовірно, частину кабіни.

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За словами головного креативного директора Aston Martin Марека Рейхман, проєкт був дуже складним, але його команді вдалося адаптувати принципи створення автомобільного дизайну до аеронавтики. Більше ніякої інформації про вертоліт компанія не повідомила.

Британський автовиробник не вперше голосно заявляє про незвичайні колаборації. Останній приклад – лімітована серія односолодових віскі, випущена разом з винокурнею Bowmore, розташованою на острові Айлей на заході Шотландії. Крім того, в портфоліо Aston є мотоцикл, проєкти у сфері нерухомості, катери, мінісубмарина і концептуальний пасажирський дрон.

Але настільки активна діяльність поза автомобільною галуззю поки ніяк не позначається на випуску новинок. Нещодавно компанія представила свій перший кросовер DBX, а також випустила спеціальну версію купе DBS Superleggera в стилі реактивного авіалайнера Concorde.

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Джерело: motor
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