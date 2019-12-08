Унікальний Aston Martin виставили на продаж

На популярному американському порталі "eBay" продається своєрідний Aston Martin Lagonda Series 2 1984 року випуску.

З опублікованих фото видно, що автомобіль має клиноподібну форму кузова, а салон Aston Martin оброблений сірою шкірою з червоною окантовкою в колір кузова. Крім усього, кермо також досить незвичайної форми, як, втім, і сама приладова панель.

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У Aston Martin Lagonda 1984 року стоїть 5,3-літровий мотор, потужність якого приблизно 280 к.с. А коробка передач має 3 швидкості. Власник незвичайного авто вказує максимальну швидкість – 243 км/год.

Продавець вказав, що фарба на автомобілі "рідна". А за унікальне авто власник просить 70 тисяч доларів. Відзначимо, що за 12 років таких автомобілів було випущено всього 645 штук. Кожен автомобіль був зібраний вручну.

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