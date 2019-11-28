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Aston Martin випускатиме ексклюзивний віскі

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Віскі створюватимуть разом із винокурнею Bowmore - фото 1
Віскі створюватимуть разом із винокурнею Bowmore

Компанія Aston Martin анонсувала ще один незвичайний проєкт. Після приходу в галузь інтер'єрного дизайну, випуску першого в історії бренду мотоцикла та кросовера, марка вирішила переключитися на виробництво алкоголю.

Разом з винокурнею Bowmore, розташованою на острові Айлей на заході Шотландії, Aston Martin розробить ексклюзивну серію односолодових віскі.

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Дизайн пляшок і "візуальний досвід" доручено придумати команді стилістів під керівництвом головного креативного директора Aston Martin Марека Рейхман. Це ті ж люди, котрі працювали над хмарочосом у Маямі, зовнішністю першого глобального бренд-центру "Астона" у Токіо й оформленням дилерських центрів марки по всьому світу.

Aston Martin випускатиме ексклюзивний віскі - фото 370541

У інших компаній теж є кілька схожих проєктів: Bentley і Porsche випускають фірмовий мед, Volkswagen – сосиски і кетчуп.

Не зайняті малюванням катерів, мінісубмарин і дронів дизайнери Aston Martin знаходять час для автомобілів. Наприклад, першого кросовера Aston Martin DBX. Він побудований на спеціальній алюмінієвій платформі й оснащений найпотужнішою "вісімкою" в нинішній лінійці: двигун видає 550 сил і 700 Нм моменту, розганяючи авто до першої "сотні" за 4,5 секунди.

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Джерело: Motor
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