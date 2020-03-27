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Коронавірус у Києві: новини 27 березня, скільки хворих у столиці
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За даними МОЗ України в Києві та Київській області найбільша кількість хворих на коронавірус. Читайте далі та дізнайтеся актуальну статистику захворювання.
В Києві щодня зростає кількість заражених коронавірусом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, а ще про це свідчить статистика МОЗ України. Станом на ранок п'ятниці 27 березня, столична влада отримала ще 8 нових лабораторно підтверджених діагнозів – 4 жінки та 4 чоловіка.
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Станом на 13:00 п'ятниці 27 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Києві – 55 осіб.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації. Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 17 областях. До слова хворих на коронавірус в Київській області – 32 особи.
Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.
Телефон гарячої лінії
Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Гаряча лінія у місті Київ: 044 278 41 91 або 15-83
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