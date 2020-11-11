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Арсенал повернув динозавра-талісмана на поле: без нього команда двічі програла вдома

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Гуннерзавр повернувся в ФК Арсенал - фото 1
Гуннерзавр повернувся в ФК Арсенал

Англійський футбольний клуб "Арсенал" повернув на роботу талісмана команди – зеленого динозавра Гуннерзавра. У жовтні його звільнили, щоб скоротити витрати в умовах пандемії.

10 листопада у твіттері Гуннерзавра з'явилося кілька фотографій зі стадіону ФК "Арсенал".

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При цьому в "Арсеналі" стверджують, що Гуннерзавр нікуди не йшов. Видання Sky Sport відзначило, що поки неясно, хто зараз виконує роль талісмана – Джеррі Куай або ж інша людина.

Reuters зазначає, що "Арсенал" повернув Гуннерзавра після двох поразок команди на домашньому стадіоні: 25 жовтня – "Лестеру", 8 листопада – "Астон Віллі".

У жовтні "Арсенал" звільнив Джеррі Куая – відданого вболівальника, який з 1993 року розважав фанатів перед матчами, у перервах і на клубних заходах в костюмі Гуннерзавра. Він вболіває за лондонців з 1963 року. Причиною його звільнення, за даними ЗМІ, стала оптимізація витрат, яку клуб запустив через пандемію.

Вболівальників "Арсеналу" обурило це рішення. Вони запустили кампанію в підтримку Гуннерзавра. Крім того, на краудфандинговій платформі GoFundMe запустили збір коштів для повернення Гуннерзавра в "Арсенал". За два дні вдалося зібрати £ 11,6 тисячі з необхідних £ 70 тисяч.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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