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Холостячка Олександр Усик

KIEV на KYIV: українці звернулися до футболіста з вимогою змінити татуювання

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Серхіо Рамос - фото 1
Серхіо Рамос / gettyimages

Нещодавно персона лідера футбольного клубу Реал впливла в українському інформаційному просторі з дуже несподіваного боку.

Уже першого грудня в столицю України приїжджає мадридський "Реал" на матч проти "Шахтаря".

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У першій зустрічі не зміг взяти участь капітан іспанців Серхіо Рамос, що помітно позначилося на результаті. Тепер захисник має бути в строю. Днями персона лідера "вершкових" впливла в українському інформаційному просторі. YouTube-канал "Телебачення Торонто" створив на Change.org петицію з вимогою до Рамоса.

Футболіст має виправити помилку в одному зі своїх тату. Як відомо, у гравця є тату з назвами міст, в яких його команда вигравала титул переможця Ліги чемпіонів: Лісабон, Мілан, Кардіфф і Київ. Однак, під час нанесення тату сталася помилка і назва столиці України була набита як KIEV, а не KYIV.

KIEV на KYIV: українці звернулися до футболіста з вимогою змінити татуювання - фото 433234

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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