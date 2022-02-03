Арнольд Шварценеггер в образі Зевса знявся у рекламі BMW: круте відео

Невідомий проєкт з Арнольдом Шварценеггером у ролі давньогрецького бога Зевса виявився рекламою автомобільної компанії BMW. Про це свідчить невеликий тизер, опублікований YouTube-каналом BMW USA.

У ролику Шварценеггер в образі Зевса купує каву в мережі кав'ярень, а продавець не може правильно прочитати ім'я давньогрецького бога, створюючи цим комічну ситуацію.

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Раніше в мережі актор поділився своїм фото в образі Зевса, і його шанувальники припустили, що Шварценеггер зіграє бога у повноцінному фільмі чи серіалі. Більше ж інформації або повноцінний рекламний ролик BMW з богом Зевсом з'явиться у мережі 13 лютого.

Напередодні ми розповідали про те, що зірка "Термінатора" та колишній губернатор Каліфорнії став учасником аварії у Лос-Анджелесі. За попередніми даними, Арнольд Шварценеггер є винуватцем ДТП. Так, в аварію він потрапив на своєму GMC Yukon. Як пише видання TMZ, рухаючись вулицею, актор не впорався з керуванням і врізався в червоний Toyota Prius, яким керувала жінка.

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