Український айтішник розтрощив орендований Ferrari SF90 за мільйон доларів: відео аварії

Український мільйонер Олександр Слобоженко, який керує компанією Traffic Devils, під час відпочинку у Дубаї влаштував автомобільну аварію. ДТП сталася під час тест-драйву новенького суперкара.

Хлопець орендував гіперкар Ferrari SF90 Stradale за 1 мільйон доларів, щоб протестувати машину та вирішити, чи варто міняти на неї свій Lamborghini Huracan. Зараз Ferrari SF90 Stradale є не лише найдорожчою, а й найпотужнішою моделлю італійської марки. Але у якийсь момент щось пішло не так.

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Мільйонер стверджує, що причиною аварії стала технічна проблема. Пошкодження на автомобілі виглядають не такими серйозними, але ремонт навряд чи буде дешевим. Поки що невідомо, хто платитиме, але, судячи з відео та його дій, не виключено, що йому доведеться відшкодувати збитки.

Слобоженко та його супутники в аварії не постраждали, чого не можна сказати про дорогу машину. Гіперкар отримав пошкодження передньої частини (капот, бампер, а також права фара).

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