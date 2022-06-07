Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок українську вишиванку

Вишиванку подарував Арнольду Шварценеггеру українець, який родом з Бучі. Хлопець презентував Арні справжню українську вишиту сорочку. Читайте далі та дізнайтеся, як йому це вдалося!

Влад Кабанець, уродженець Бучі, оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм фотографію з голлівудською зіркою та бодибілдером "Залізним Арні".

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З нагоди співпраці з легендою в його новому проєкті, хлопець зробив цінний подарунок – вишиванку від луцького бренду Edelvika.

До слова, Арнольд Шварценеггер підтримує Україну та українців у війні проти росії.

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