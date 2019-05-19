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Арні вже не той: на Шварценеггера напали в Африці (відео)

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Шварценеггеру невідомий стрибнув на спину - фото 1
Шварценеггеру невідомий стрибнув на спину

На актора і політика Арнольда Шварценеггера напали на змаганнях Arnold Classic Africa, що проходили в ПАР. Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі World's Strongest Fan.

Один з глядачів, які були в залі, стрибнув двома ногами в спину Шварценеггера, який виступав на турнірі в ролі судді.

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В результаті події ніхто не постраждав. Нападника затримали співробітники служби безпеки. Турніри з бодібілдингу Arnold Classic проводяться по всьому світу. Змагання названі на честь Шварценеггера, який в минулому професійно займався бодібілдингом і паверліфтингом. Його тричі нагороджували титулом Містер Всесвіт і сім разів він перемагав на конкурсі Містер Олімпія.

Тим часом у IGN опублікували шість знімків героїв фільму Термінатор: Темна доля і тепер ми можемо побачити, як будуть виглядати наші улюблені герої.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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