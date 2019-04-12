Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером

Новий Термінатор: подивіться, як виглядають Т-800, Сара Коннор та інші герої.

Портал IGN отримав ексклюзивні права на публікацію перших кадрів з продовження Термінатора.

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У IGN опублікували шість знімків героїв фільму Термінатор: Темна доля і тепер ми можемо побачити, як будуть виглядати наші улюблені Т-800 у виконанні Арнольда Шварценеггера і Сара Коннор, яку, як і раніше, грає Лінда Хемілтон.

Офіційний синопсис фільму ще не опублікований. Наразі опис крутиться навколо повернення Шварценеггера і Хемільтон до своїх ролей, і на тому, що режисером призначений Тім Міллер (Дедпул), а за всім процесом спостерігає візіонер Джеймс Кемерон. Відтак імена багатьох героїв ще невідомі.

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