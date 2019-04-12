Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером

  • 25
Офіційний синопсис фільму ще не опублікований - фото 1
Офіційний синопсис фільму ще не опублікований / Space.ca

Новий Термінатор: подивіться, як виглядають Т-800, Сара Коннор та інші герої.

Портал IGN отримав ексклюзивні права на публікацію перших кадрів з продовження Термінатора.

І ще: Король Лев: з'явився новий трейлер фільму

У IGN опублікували шість знімків героїв фільму Термінатор: Темна доля і тепер ми можемо побачити, як будуть виглядати наші улюблені Т-800 у виконанні Арнольда Шварценеггера і Сара Коннор, яку, як і раніше, грає Лінда Хемілтон.

Офіційний синопсис фільму ще не опублікований. Наразі опис крутиться навколо повернення Шварценеггера і Хемільтон до своїх ролей, і на тому, що режисером призначений Тім Міллер (Дедпул), а за всім процесом спостерігає візіонер Джеймс Кемерон. Відтак імена багатьох героїв ще невідомі.

Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером - фото 320763

Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером - фото 320764

Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером - фото 320765

Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером - фото 320766

Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером - фото 320767

Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером - фото 320768

Читайте також: Професор: трейлер нової комедії з Джонні Деппом

Джерело: ign
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
  • 08 квітня, 16:21
  • 707
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3177
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1388210
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз