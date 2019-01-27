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Опубліковано відео зі зйомок нового Термінатора

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Термінатор 6 - фото 1
Термінатор 6 / imdb

У мережі з'явилося відео зі знімального майданчика шостого фільму франшизи "Термінатор".

Півторахвилинний ролик показує режисера фільму Тіма Міллера і продюсера Енді Вайна.

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Крім того, виконавець головної ролі Арнольд Шварценеггер говорить: "Будапешт – одне з найкращих міст світу". Зйомки картини проходять в Угорщині.

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Джерело: youtube
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