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21-річний син Шварценеггера вразив схожістю із батьком

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Джозеф – син кінозірки від його колишньої економки - фото 1
Джозеф – син кінозірки від його колишньої економки / msn.com

Джозеф Баена виклав серію фото, на яких він постає в образі Арнольда в молодості, копіюючи його пози з 1970-х років.

У 1967 році Арнольд Шварценеггер став наймолодшим в історії переможцем конкурсу культуристів "Містер Всесвіт". Він також є семиразовим володарем титулу "Містера Олімпія".

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"Я бачу нового Термінатора", "Ось, що значить гени", "Міні-Арнольд дозрів для Голлівуду", – пишуть в коментарях користувачі соцмережі. Джозеф – син кінозірки від його колишньої економки Мілдред Баени, гватемалки за походженням. Вона пропрацювала в сім'ї 20 років. Джозеф народився 2 жовтня 1997 року – через кілька днів після того, як дружина Арнольда Марія Шрайвер народила їх молодшого сина Крістофера.

Шварценеггер говорить, що не відразу дізнався, що Мілдред народила дитину від нього. Лише коли хлопчикові виповнилося сім або вісім років, Арнольд помітив схожість між ними. Шварценеггер визнав дитину і взяв на себе фінансову відповідальність за нього. Його шлюб з Марією розпався після того, як піднявся галас в пресі. У травні 2011 року подружжя оголосило про розлучення.

21-річний син Шварценеггера вразив схожістю із батьком - фото 301994

21-річний син Шварценеггера вразив схожістю із батьком - фото 301995

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Джерело: msn.com
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