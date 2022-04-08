Армія мародерів: протестувальники зносять "трофеї" до посольств росії у своїх містах

Акція "Друга армія світу" – це грабіжники та мародери" розпочалася у Львові, а потім у Лондоні протестувальники влаштували схожий протест. Дивіться промовисті фото.

Те, що "друга армія світу" – це грабіжники та мародери, переконався майже весь світ. Приголомшливі історії та фотодокази з окупованих населених пунктів розлетілися мережею. Тепер небайдужі влаштовують акції осуду росії під консульствами країни-агресора у своїх містах. Найперші масштабні акції відбулися у Львові та Лондоні.

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У Львові біля приміщення російського посольства 8 квітня відбулась акція. Львів'яни принесли під стіни російського консульства речі, які найчастіше викрадають росіяни під час війни у мирного населення. Організатори, громадські активісти та мешканці символічно залишають комп'ютери, кросівки, іграшки, кухонні комбайни та інші речі біля входу. Таким чином показують, чим займаються російські окупанти в Україні, окрім вбивств та ґвалтувань. На знак страшних злочинів, ці речі облили червоною фарбою.

Схожа акція також відбулась у Лондоні. Місцеві вийшли на підтримку українського народу, який піддався мародерству від рук російського окупанта. Протестувальники влаштували акцію біля посольства росії Лондоні та принесли каструлі, іграшки, килимки, одяг тощо. Ці речі могли б забрати росіяни як "трофей". Також люди зв'язували собі руки та лягали на дорогу – виказуючи протест проти масового вбивства українців в Бучі.

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