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Аріана Гранде виходить заміж: як виглядає обручка красуні

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Аріана Гранде - фото 1
Аріана Гранде / instagram

Співачка Аріана Гранде поділилася з шанувальниками радісною новиною про те, що заручилася зі своїм 25-річним хлопцем Далтоном Гомесом.

Фото обручки з діамантом і перлиною вона опублікувала в Instagram.

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Аріана Гранде виходить заміж: як виглядає обручка красуні - фото 440109

Аріана Гранде виходить заміж: як виглядає обручка красуні - фото 440111

Також Гранде показала серію знімків в обіймах Гомеса, який є агентом з елітної нерухомості. На фотографіях закохані, які разом уже рік, лежали на підлозі і не соромилася демонструвати почуття на камеру. За даними ЗМІ, вартість обручки складає близько 350 тисяч доларів. Зірка отримала безліч привітань від фанатів і інших знаменитостей. Її пост про заручини зібрав більше 12 мільйонів лайків в Instagram.

Аріана Гранде виходить заміж: як виглядає обручка красуні - фото 440110
Аріана Гранде виходить заміж: як виглядає обручка красуні - фото 440108

Раніше 27-річна Аріана вже була заручена з коміком і продюсером Пітером Девідсоном, проте відносини так і не дійшли до весілля і в жовтні 2018 року пара розлучилася.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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