Фотограф показав неймовірні ранкові кадри Стоунхенджу

Фотограф Reuters Тобі Мелвілль рано вранці зобразив знаменитий Стоунхендж в тумані. Вийшло загадково, ніби декорація для фільму жахів!

Стоунхендж – це кам'яна мегалітична споруда (кромлех) в графстві Вілтшир (Англія, Великобританія). Розташована приблизно в 130 км на північний захід від Лондона.

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Стоунхендж одна з найзнаменитіших археологічних пам'яток у світі, складається він з кільцевих і підковоподібних споруд, побудованих з великих менгірів. Він у центрі найбільш щільного комплексу пам'яток неоліту і бронзового століття в Англії.

Перші дослідники пов'язували будівництво Стоунхенджу з друїдами. Однак розкопки встановили, що його будівництво розтягнулося на кілька етапів: фаза 1 – будівництво головного рову і валів приблизно в 3020-2910 роках до н. е. Фаза 2 – вторинне заповнення рову, дерев'яні споруди і лунки Обрі; фаза 3 – врізка у вершину вторинного заповнення рову, споруда кам'яних кілець з пісковику і блакитних каменів, авеню і лунки Y і Z, приблизно 2440-2100 років до н. е.

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