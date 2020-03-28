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Карантин Коронавірус

Apple запустила сайт з тестом на симптоми коронавірусу COVID-19

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Apple турбується про власників своїх гаджетів - фото 1
Apple турбується про власників своїх гаджетів

Компанія Apple спільно з Центром з контролю і профілактики захворювань США (CDC) випустили додаток для iPhone і запустили новий сайт з інформацією про поширення коронавірусу Covid-19. Це допоможе людям залишатися у курсі подій і вживати належних заходів для захисту свого здоров'я під час пандемії.

Веб-сайт і додаток пропонують користувачам відповісти на низку питань, що стосуються факторів ризику, недавньої взаємодії з потенційно-зараженими людьми і симптомів.

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Вони також надають рекомендації CDC про наступні дії, включаючи керівництво з соціального дистанціювання, самоізоляції, звернення до лікарів.

Apple відзначає, що її інструмент скринінгу не може замінити інструкції від медустанов або рекомендації від державних органів охорони здоров'я. Втім, може допомогти людині задуматися над тим, чи не варто звернутися до сімейного лікаря по кваліфіковану допомогу.

Додаток доступний тільки в американському App Store, а сайт доступний по всьому світу. Перевірити свої симптоми ви можете вже і зараз.

Apple запустила сайт з тестом на симптоми коронавірусу COVID-19 - фото 394687

Нагадаємо, що у розпал пандемії коронавірусу багато компаній застосовують цифрові технології для допомоги власникам гаджетів. Не стала винятком і Apple. Нова функція віртуального помічника Siri дозволяє ознайомитися з симптомами COVID-19 і провести попередню діагностику, щоб вчасно звернутися до лікаря.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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