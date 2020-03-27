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Карантин Коронавірус

Як довго доведеться дотримуватися соціальної дистанції: прогнози науковців

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Науковці закликають дотримуватися соціальної дистанції - фото 1
Науковці закликають дотримуватися соціальної дистанції

Учені Гарвардського університету вважають, що соціальну дистанцію людям доведеться "вмикати і вимикати" до 2022 року. В іншому випадку, нас очікують нові сплески нинішньої епідемії.

Дослідники з Гарварду повністю підтвердили іронічний прогноз Дональда Трампа.

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Нещодавно американський президент, критикуючи рекомендацією органів охорони здоров'я та їх негативний вплив на економіку країни, розповів, що якби лікарям дали волю, "вони б замкнули весь світ на карантин на два роки". І ось тепер вчені виступили із заявою про те, що американцям таки доведеться більше часу проводити вдома, щоб COVID-19 не напружував американську систему охорони здоров'я. Результати дослідження викладені на сервері MedRxiv.

Автори дослідження вважають, що практику соціального дистанціювання можна "вмикати та вимикати" у наступні два роки при загостреннях епідемії коронавірусу. Мова йде не тільки про необхідність проводити якомога більше часу вдома, але і при виході на вулицю перебувати на відстані не менше трьох метрів від іншої людини. На жаль, в громадському транспорті в години пік зробити це неможливо, але в інших умовах вчені наполегливо рекомендують зберігати дистанцію. При цьому вони намалювали два сценарії майбутнього для американської системи охорони здоров'я.

Соціальне дистанціювання може тривати до 2022 року - фото 394500
Соціальне дистанціювання може тривати до 2022 року

Перший сценарій має на увазі перехід США до точки, коли у неї виснажаться необхідні ресурси. В цьому випадку практику соціального дистанціювання потрібно продовжити до 2022 року. При другому сценарії і наявності більшої кількості ресурсів ця практика може бути повністю припинена до середини 2021.

Відзначимо, що сам президент Трамп пропонує відкрити Америку і позбавити її від карантину вже до католицького Великодня, оскільки подальше продовження локауту може привести до краху економіки.

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Джерело: Daily Mail
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