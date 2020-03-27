Як довго доведеться дотримуватися соціальної дистанції: прогнози науковців

Учені Гарвардського університету вважають, що соціальну дистанцію людям доведеться "вмикати і вимикати" до 2022 року. В іншому випадку, нас очікують нові сплески нинішньої епідемії.

Дослідники з Гарварду повністю підтвердили іронічний прогноз Дональда Трампа.

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Нещодавно американський президент, критикуючи рекомендацією органів охорони здоров'я та їх негативний вплив на економіку країни, розповів, що якби лікарям дали волю, "вони б замкнули весь світ на карантин на два роки". І ось тепер вчені виступили із заявою про те, що американцям таки доведеться більше часу проводити вдома, щоб COVID-19 не напружував американську систему охорони здоров'я. Результати дослідження викладені на сервері MedRxiv.

Автори дослідження вважають, що практику соціального дистанціювання можна "вмикати та вимикати" у наступні два роки при загостреннях епідемії коронавірусу. Мова йде не тільки про необхідність проводити якомога більше часу вдома, але і при виході на вулицю перебувати на відстані не менше трьох метрів від іншої людини. На жаль, в громадському транспорті в години пік зробити це неможливо, але в інших умовах вчені наполегливо рекомендують зберігати дистанцію. При цьому вони намалювали два сценарії майбутнього для американської системи охорони здоров'я.

Соціальне дистанціювання може тривати до 2022 року

Перший сценарій має на увазі перехід США до точки, коли у неї виснажаться необхідні ресурси. В цьому випадку практику соціального дистанціювання потрібно продовжити до 2022 року. При другому сценарії і наявності більшої кількості ресурсів ця практика може бути повністю припинена до середини 2021.

Відзначимо, що сам президент Трамп пропонує відкрити Америку і позбавити її від карантину вже до католицького Великодня, оскільки подальше продовження локауту може привести до краху економіки.

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