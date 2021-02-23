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Apple запустила рекламну кампанію Watch Series 6: ефектні відео

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Apple займається просуванням Watch Series 6 - фото 1
Apple займається просуванням Watch Series 6

Компанія Apple поділилася новими рекламними роликами Apple Watch на своєму YouTube-каналі. Вона підкреслює водонепроникність смарт-годинника, функцію ЕКГ і можливість моніторингу сну.

Кожен ролик триває трохи менш як 40 секунд і присвячений певній функції Apple Watch.

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Оповідач пояснює, як "розумний" годинник працює під водою, при знятті показань ЕКГ і при моніторингу сну.

Слоганом цих рекламних роликів стала фраза: "Майбутнє вашого здоров'я на вашому зап'ясті".

Варто відзначити, що Apple особливо не рекламувала Apple Watch Series 6 з моменту анонсу в вересні 2020 року. Це перша за останні місяці рекламна кампанія, присвячена "розумним" годинникам.

Раніше Швейцарський виробник годинників H. Moser & Cie випустив люксовий клон Apple Watch. Механічний годинник отримав назву Swiss Alp Watch Final Upgrade. Годинник Swiss Alp Watch вартістю $ 30 800 зовні дуже схожий на Apple Watch, проте у механічному годиннику циферблат покритий речовиною Vantablack, що поглинає до 99,965% видимого світла. Також на циферблаті представлене колесо завантаження у стилі Apple Watch.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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