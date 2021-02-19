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Камери Vivo X50 Pro+ обійшли iPhone 12 Pro Max в тестах DxOMark
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Фахівці порталу DxOMark скорегували свій огляд камери флагманського vivo X50 Pro +. Спочатку смартфон отримав 127 балів й увійшов до трійки найкращих камерофонів. Відтоді ресурс оновив критерії тестування камер, а в рейтингу з'явилося безліч нових висококласних пристроїв.
З жовтня минулого року DxOMark використовує нову систему оцінки мобільних камер, виділивши в окрему категорію зйомку на ультраширококутну камеру і телевик.
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З урахуванням оновленої методики тестування vivo X50 Pro + отримав підсумкову оцінку у 131 бал, що поставило цей смартфон на п'яте місце у загальному рейтингу. Таким чином, він потіснив iPhone 12 Pro Max з його 130 балами.
За словами співробітників DxOMark, vivo X50 Pro + зумів поліпшити свою позицію в рейтингу саме завдяки наявності двох телекамер з 2- і 5-кратним оптичним зумом. З виявлених недоліків варто відзначити занижену експозицію у сценах із підсвічуванням, помітні ореоли на HDR-знімках і не найшвидшу роботу автофокусу. Крім того, часто попереднє зображення під час зйомки може помітно відрізнятися від кінцевої фотографії – на користь останньої.
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