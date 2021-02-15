Інсайдер розповів, що чекає на новий iPhone mini

Попри провальні продажі Apple iPhone 12 mini, компанія, за даними галузевого інформатора Джона Проссера, зовсім не планує відмовлятися від випуску подібної моделі у цьому році. Як стверджує інсайдер, бренд зробив висновки та планує закріпитися в сегменті "компактів".

За запевненням Проссера, з посиланням на близькі до Apple джерел, у лінійку iPhone 13, анонс якої очікується цієї осені, все ж увійде наступник iPhone 12 mini. При цьому смартфон імовірно представлять під іншою назвою – iPhone 12s, наприклад.

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Невдачу Apple з актуальною компактною моделлю джерело пов'язує з внутрішньою конкуренцією: багато користувачів віддали перевагу ремейку iPhone SE зразка 2020 року. Інсайдер зазначає, що з цієї ж причини вендор може скасувати випуск нової моделі з приставкою SE, хоча раніше у мережі ходили чутки про реліз iPhone SE Plus зі збільшеним розміром дисплея.

Що стосується iPhone 12 mini, то його частка на загальному тлі продажів смартфонів Apple ледве досягла 6%, ставши одним з найнижчих показників серед актуальних пристроїв компанії.

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