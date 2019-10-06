Apple запустила програму безкоштовного ремонту iPhone 6s: перевірте свій

Компанія Apple запустила нову програму з ремонту iPhone 6s і 6s Plus. Причиною цього є виявлення несправного компонента, через який низка смартфонів не вмикаються.

Пристрої, що потрапляють під програму, продавалися в період з жовтня 2018 року по серпень 2019 року.

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Apple пропонує власникам перевірити серійні номери смартфонів на сайті підтримки, щоб дізнатися, чи потрапляють вони під програму.

Власники проблемних iPhone можуть звернутися в Apple Store або авторизований сервісний центр, аби отримати безкоштовний ремонт. Програма діє протягом двох років з моменту покупки пристрою. Ремонт може бути обмежений країною або регіоном покупки.

Перевірте свій iPhone на сайті виробника

Нагадаємо, що раніше компанія Apple зазначила, що попит на нові моделі iPhone суттєво перевершив усі прогнози. Згідно з інформацією Nikkei Asian Review, Apple звернулася до постачальників з проханням збільшити виробництво iPhone 11 і 11 Pro на 10%, оскільки попит на нові моделі виявився вищим, ніж очікувалося. Поточне збільшення передбачає, що на ринок замість 7 запланованих мільйонів потрапить 8 мільйонів пристроїв.

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