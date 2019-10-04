Попит на iPhone 11 перевершив усі прогнози компанії

Смартфони "яблучної" компанії продаються все гірше і гірше. Інсайдери повідомляють, що Apple віщувала низькі продажі нових iPhone, тому замовила виробництво меншої партії гаджетів, ніж у минулому році. Але по факту все виявилося не так погано.

Згідно з інформацією Nikkei Asian Review, Apple звернулася до постачальників з проханням збільшити виробництво iPhone 11 і 11 Pro на 10%, оскільки попит на нові моделі виявився вищим, ніж очікувалося. Поточне збільшення передбачає, що на ринок замість 7 запланованих мільйонів потрапить 8 мільйонів пристроїв.

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Подібні дії призведуть до зміни балансу між двома виробничими лініями, а отже, складські запаси iPhone 11 серії будуть вищими, ніж ті, що були підготовлені до початку продажів iPhone XS, XS Max. Під час аналізу фахівці Nikkei Asian Review з'ясували, що найбільш популярні моделі – iPhone 11 і 11 Pro.

Не дивно, що iPhone 11 – найпопулярніший серед новинок Apple

Попит наразі хороший. Але ми повинні бути обережні, щоб не бути занадто оптимістичними, – сказав один з керівників компанії Apple. – Я сподіваюся, що пік сезону в цьому році триватиме довше, ніж в минулому.

На думку аналітиків, на збільшення попиту вплинуло тимчасове рішення Трампа відкласти заплановане введення додаткового 10-відсоткового мита на імпорт китайської електроніки. Такий крок дозволить Apple реалізувати максимальну кількість своїх смартфонів напередодні Дня Подяки та Різдва.

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