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Головний інсайдер по Apple розповів про новий доступний iPhone

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У мережі думали, що iPhone SE 2 виглядатиме так - фото 1
У мережі думали, що iPhone SE 2 виглядатиме так

Відомий аналітик Мінг-Чі Куо, що вважається авторитетним джерелом витоків про ще неанонсовані продукти Apple, підтвердив чутки про швидкий вихід спадкоємця iPhone SE. За його даними, новий недорогий "яблучний" смартфон отримає вже знайомий дизайн і потужну начинку.

Мінг-Чі Куо підтвердив нещодавній витік від видання Nikkei. Аналітик заявив, що в першому кварталі 2020 року Apple представить iPhone, який буде значно доступніший за інші актуальні смартфони компанії. Він також зазначив, що ця модель зовні повторить iPhone 8, однак всередині у неї буде оновлене "залізо" – процесор A13 Bionic, як в одинадцятих iPhone, і 3 ГБ оперативної пам'яті.

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Наразі актуальна лінійка iPhone виглядає так:

Головний інсайдер по Apple розповів про новий доступний iPhone - фото 359351

Передбачається, що з випуском нового iPhone Apple зніме з продажу iPhone 8, який наразі пропонує від $ 449 за версію на 64 ГБ. Скільки коштуватиме нова модель – невідомо. Однак Мінг-Чі Куо вважає, що компанія продасть 30-40 мільйонів примірників у 2020.

Наступник SE зовні нагадуватиме iPhone 8 - фото 359352
Наступник SE зовні нагадуватиме iPhone 8

Аналітик вважає, що новий недорогий iPhone у першу чергу буде спрямований на власників iPhone 6. Він отримає схожий зовнішній вигляд і, що більш важливо, iOS 13 з подальшими оновленнями. Нагадаємо, що "шістка" не отримала нову ОС від Apple.

Раніше Мінг-Чі Куо розповів, що флагманські iPhone 2020 року матимуть оновлений дизайн у стилі iPhone 4.

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Джерело: 9to5mac
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