Apple випустила Mac Pro у новому корпусі: його ціна вражає

Анонсований влітку минулого року десктопний комп'ютер Mac Pro надійшов у продаж у середині грудня. Але Apple вирішила не затягувати з оновленням і випустила додаткову варіацію пристрою зі зміненим корпусом. Вартість такої моделі виявилася помітно вищою, ніж у стандартної.

Відмінною рисою нової моделі Mac Pro став змінений корпус з можливістю монтажу комп'ютера у стійку.

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Стосовно іншого, то комп'ютер ідентичний з раніше доступною модифікації, включаючи всі характеристики та конфігурації. Правда, охочим отримати саме оновлену версією Mac Pro потрібно бути готовими викласти додаткові $ 500 – у стільки Apple оцінила трохи перероблений корпус.

В Україні Mac Pro поки неможливо придбати. Якщо ж говорити про офіційний сайт компанії Apple, то там вартість нового ПК стартує з позначки 5 999 доларів США. Максимальна конфігурація "заважить" понад 51 тисячу доларів.

Нагадаємо, що раніше фахівці iFixit випустили ролик з першими враженнями від модульного комп'ютера Mac Pro, який почали продавати 11 грудня. Автори згадали, що після презентації Mac Pro прозвали "теркою" через дизайн корпусу, і перевірили, чи дійсно можна використовувати його таким чином.

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