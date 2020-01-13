Apple представить у 2020 році п'ять нових iPhone

Відомий аналітик з продукції Apple Го Мінхао знову підтвердив, що в поточному році Apple випустить 5 нових iPhone. Одну з новинок, 4,7-дюймову РК-модель, повинні представити вже цієї весни.

Всі смартфони Apple 2020 року отримають інтегровані радіочастотні модулі 5G NR в міліметровому діапазоні та менш як 6 ГГц. Прогноз по відмінностях між смартфонами не змінився: це 4,7-дюймова РК-модель, 5,4-дюймова, 6,1-дюймова (задня подвійна камера), 6,1-дюймова (задня потрійна камера) і 6,7-дюймова версії. У своєму модемі 5G з підтримкою міліметрового діапазону Apple буде використовувати як стандартний діапазон Sub-6 ГГц, так і Sub-6 ГГц +.

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Смартфони з підтримкою 5G будуть випущені в кінці третього або на початку четвертого кварталу 2020 року. А ось безпосереднього спадкоємця iPhone SE, з невеликим екраном, можуть показати вже в березні.

У зв'язку з додаванням підтримки технологій зв'язку Sub-6 ГГц і mmWave, Го Мінхао очікує, що поставки iPhone 2020 складуть 80-85 мільйонів пристроїв в поточному році. Це більше, ніж 75 мільйонів пристроїв для серії iPhone 11 у 2019 році.

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