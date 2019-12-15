Фахівці iFixit натерли сир на новому Mac Pro за 6 тисяч доларів: ось що вийшло (відео)

Фахівці iFixit випустили ролик з першими враженнями від модульного комп'ютера Mac Pro, який почали продавати 11 грудня. Автори згадали, що після презентації Mac Pro прозвали "теркою" через дизайн корпусу, і перевірили, чи дійсно можна використовувати його таким чином.

Стандартний Mac Pro обійдеться у 5999 доларів. У максимальній комплектації ціна комп'ютера складає понад 50 тисяч доларів. Це не рахуючи коліс за 400 доларів і монітора Pro Display XDR – понад 7 тисяч доларів в максимальній комплектації з підставкою Pro Stand.

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Новий Mac Pro порівняли з теркою через корпус з характерною решіткою. Жарти в соцмережах ще в червні переросли в спробу YouTube-блогера натерти сир, правда, не на самому комп'ютері, а на репліці. Він зазначив, що конструкція впоралася з теркою сиру доволі погано.

Тепер же в iFixit перевірили, чи можна натерти сир на оригінальному Mac Pro. У авторів дійсно це вийшло, однак велика кількість сиру все ж застрягла в отворах на корпусі. "Загалом, це не дуже хороша терка", – резюмувала спеціалістка.

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