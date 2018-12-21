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Apple скоротить поставку iPhone у 2019 році: очікується дефіцит?

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Apple суттєво скорочує поставки смартфонів - фото 1
Apple суттєво скорочує поставки смартфонів / Apple

Компанія Apple знову планує скоротити кількість поставок нових смартфонів iPhone. Найбільше "перепаде" моделі XR.

За даними аналітиків, чергова хвиля скорочення поставок смартфонів Apple запланована на березень 2019 року.

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Попри те, що компанія не афішує кількість проданих мобільних пристроїв, у Rosenblatt підкреслюють, що під ударом опиниться iPhone XR: його виробництво буде скорочено на 2,5 мільйона примірників.

iPhone XR будуть випускати у значно меншій кількості - фото 296834
iPhone XR будуть випускати у значно меншій кількості

Обмеження у випуску торкнуться і більш дорогих XS та XS Max. Їх поставки скоротяться на один мільйон і 500 тисяч відповідно.

Як відзначають аналітики, враховуючи, що Apple більше не ділиться інформацією про кількість реалізованих смартфонів, судити про те, чи є таке скорочення значним, неможливо.

Причиною зменшення поставок, як підкреслює аналітик Юн Занг, може стати недавня заборона на продаж нових iPhone у Китаї. Зазначимо, що відповідне рішення було винесено судом на тлі патентних суперечок між Apple та Qualcomm.

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Джерело: 9to5mac
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