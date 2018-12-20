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Це нормально! Apple визнала, що деякі iPad Pro можуть гнутися
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Минулого місяця відомий блогер JerryRigEverything наочно продемонстрував, що новий планшет Apple iPad Pro не має жодного запасу міцності – незначного зусилля буде достатньо для того, щоб переламати пристрій навпіл.
Так, той же Microsoft Surface Pro 6 і інші у плані міцності недалеко пішли від iPad Pro, і недостатньо висока міцність – це, по суті, плата за компактні розміри та малу вагу сучасних мобільних пристроїв.
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І все б нічого, але незабаром після початку продажів планшетів Apple iPad Pro користувачі почали скаржитися, що корпус пристрою деформується навіть при звичайних сценаріях використання, а іноді планшет поставляється погнутим безпосередньо з коробки. Вже тоді багато хто заговорив про зловісне повторення "бендгейту", скандалу, що вибухнув незабаром після виходу iPhone 6 і 6 Plus у 2014 році (недавній витік внутрішніх документів підтвердив, що Apple усвідомлювала ризики). І ось зараз Apple офіційно прокоментувала ситуацію.
У повідомленні виданню Verge представники Apple визнали той факт, що деякі планшети iPad Pro 2018 року поставляються з "дуже незначним" вигином алюмінієвого корпусу. Але при цьому виробник відмовився визнати такі екземпляри бракованими. Згідно з офіційною позицією виробника, подібні незначні деформації – зовсім не брак, а природне явище, обумовлене особливостями виробничого процесу. Тобто, так, "не баг, а фіча", а точніше, "не брак, а норма".
Як пояснили в Apple, невелика деформація з'являється в результаті процесу охолодження металевих і пластикових компонентів планшета. Виробник особливо підкреслює, що на функціональності пристрою це аж ніяк не відбивається, запевняючи, що в міру використання більше планшет гнутися не буде.
Виробник не лише вважає цей незначний вигин нормою, а й не планує жодних програм з заміни. Чи влаштує таке пояснення самих користувачів або ж скоро чекати нових позовів проти Apple, покаже час.
Нагадаємо, що у США базова 11-дюймова версія планшета коштує від $ 799, а топова 12,9-дюймова з 1 ТБ пам'яті і підтримкою LTE оцінюється у $ 1899. В Україні молодша модель Apple iPad Pro 11 коштує від 26 999 грн, а старша Apple iPad Pro 12,9 – від 33 999 грн.
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