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Бокс Серіал Великі Вуйки

Apple раптово "злила" зображення нового MacBook

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Новий MacBook Pro покажуть незабаром - фото 1
Новий MacBook Pro покажуть незабаром

Чутки про швидкий вихід нового 16-дюймового MacBook Pro почали з'являтися ще на початку поточного року. Схоже, що анонс відбудеться вже незабаром. Приховувати це не намагається і сама компанія Apple. В останній бета-версії macOS з'явилося не тільки підтвердження цієї інформації, але і зображення.

Інформацію виявив користувач французького сайту MacGeneration під ніком Maxime. Крім фотографії вказується розмір дисплея новинки – 16,1 дюйма. У порівнянні з 15-дюймовою моделлю можна відзначити тонші рамки навколо екрану, завдяки чому розмір ноутбука повинен залишитися незмінним.

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З чуток, комп'ютер був розроблений тією ж командою, яка працювала над анонсованим, але ще не випущеним Mac Pro. Ще один слух стверджує, що 16-дюймовий MacBook Pro буде оснащений оновленою серією мобільних процесорів Intel Coffee Lake-H. За попередньою оцінкою, новий ноутбук від Apple може отримати цінник від 3000 доларів.

Новий MacBook Pro отримає 16-дюймовий екран - фото 362548
Новий MacBook Pro отримає 16-дюймовий екран

Як повідомляється, виробництво 16-дюймового MacBook Pro вже почалося. Правда, недавно з'явилася інформація, що Apple відклала анонс, і старт продажів відбудеться до першого кварталу 2020 року.

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Джерело: appleinsider
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