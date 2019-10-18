Інсайдери розкрили дату анонсу Apple AirPods Pro, а також назвали їхню ціну

Apple AirPods Pro мають показати до кінця цього року

Нещодавно в коді iOS 13.2 виявили зображення передбачуваних нових навушників AirPods. Судячи з чуток, вони помітно відрізнятимуться від попередніх версій. Тепер же з'явилися нові подробиці про аксесуар, у тому числі ціна та терміни випуску.

За даними China Economic Daily, такі бездротові навушники від Apple називатимуться AirPods Pro. Вони отримають повністю новий дизайн, який сприяє поліпшенню якості звучання та підтримку довгоочікуваної функції активного шумозаглушення. Крім того, Pro-версія відрізнятиметься від базової водонепроникністю.

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Джерело повідомляє, що Apple планує представити AirPods Pro наприкінці поточного місяця. У звіті також говориться, що нові навушники коштуватимуть $ 260 – на $ 60 дорожче, ніж AirPods другого покоління з чохлом, що підтримує безпровідну зарядку.

Поки не ясно, чи влаштовуватиме Apple спеціальний захід або ж обмежиться випуском прес-релізу, як було з AirPods другого покоління на початку цього року.

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