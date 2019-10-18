ТОП-10 найдорожчих брендів світу

Консалтингове агентство Interbrand вкотре визнало Apple найдорожчим брендом у світі. Уже сьомий рік поспіль виробник iPhone посідає перше місце у рейтингу. Дізнайтесь, хто ще увійшов до першої десятки!

Рейтинг враховує не тільки фінансовий стан компаній, але і фактори, які роблять сам бренд цінним. Наприклад, завдяки магнетизму бренду компанії так чи інакше впливають на вибір клієнтів.

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Так виглядає топ-10 найдорожчих брендів:

Apple Google Amazon Microsoft Coca-Cola Samsung Toyota Mercedes McDonalds Disney

За оцінками Interbrand, вартість бренду Apple за рік зросла на 9% і становить $ 234 млрд. Також на 8% "приріс" і Google. Тепер його актив оцінюється у $ 167 млрд. Суттєво зросла компанія Amazon – на 24% до $ 125 млрд.

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