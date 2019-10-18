Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

ТОП-10 найдорожчих брендів світу

  • 29
Apple всьоме поспіль посідає першу позицію - фото 1
Apple всьоме поспіль посідає першу позицію

Консалтингове агентство Interbrand вкотре визнало Apple найдорожчим брендом у світі. Уже сьомий рік поспіль виробник iPhone посідає перше місце у рейтингу. Дізнайтесь, хто ще увійшов до першої десятки!

Рейтинг враховує не тільки фінансовий стан компаній, але і фактори, які роблять сам бренд цінним. Наприклад, завдяки магнетизму бренду компанії так чи інакше впливають на вибір клієнтів.

Це цікаво: ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів

Так виглядає топ-10 найдорожчих брендів:

  1. Apple
  2. Google
  3. Amazon
  4. Microsoft
  5. Coca-Cola
  6. Samsung
  7. Toyota
  8. Mercedes
  9. McDonalds
  10. Disney

За оцінками Interbrand, вартість бренду Apple за рік зросла на 9% і становить $ 234 млрд. Також на 8% "приріс" і Google. Тепер його актив оцінюється у $ 167 млрд. Суттєво зросла компанія Amazon – на 24% до $ 125 млрд.

ТОП-10 найдорожчих брендів світу - фото 362443

Читай також: Українська модель знялася з Кріштіану Роналду у гарячій рекламі його бренду

Джерело: Interbrand
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
  • 14 жовтня, 19:15
  • 1097
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
  • 16 жовтня, 16:21
  • 1352
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1830863
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple