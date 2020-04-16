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Коронавірус Великдень

Apple пожертвує всі гроші з продажів червоних iPhone на боротьбу з коронавірусом

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Apple допомагає боротися з коронавірусом - фото 1
Apple допомагає боротися з коронавірусом

Компанія Apple пожертвує усі гроші з проданих до 30 вересня червоних iPhone й аксесуарів (Product) RED у Глобальний фонд для боротьби з коронавірусом Covid-19.

За заявою Apple, нещодавно створений механізм реагування Covid-19 при Глобальному фонді надасть критично важливу підтримку в країнах, де системи охорони здоров'я найбільш уразливі.

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І, своєю чергою, допоможе зберегти життєво важливі програми з боротьби з ВІЛ/СНІДом у країнах Африки. Зібрані кошти підуть на покупку захисних масок, лабораторного обладнання, підтримку ланцюжка поставок необхідних медикаментів і багато іншого.

Кошти перекажуть на боротьбу з коронавірусом - фото 398549
Кошти перекажуть на боротьбу з коронавірусом

Після 30 вересня Apple продовжить переказувати певний відсоток з продажів червоних гаджетів і аксесуарів (Product) RED у Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Нагадаємо, що 15 квітня компанія представила новий iPhone SE. Оновлений iPhone SE виконаний у вже знайомому дизайні з 4,7-дюймовим дисплеєм Retina HD і кнопкою "Додому" з вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID. Екран підтримує Dolby Vision, HDR10 і функцію Haptic Touch. Корпус смартфона захищений від води за стандартом IP67.

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Джерело: MacRumors
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