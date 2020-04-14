Ентузіасти порівняли автономність шести поколінь iPhone: результати вражають

Гаджети Apple відомі своїм "довгожительством" – актуальну версію прошивки у кінці минулого року отримали навіть пристрої, що зійшли з конвеєра ще у 2015 році. Щоб перевірити, чи позначилося оновлення на одну з ключових функцій "стареньких", блогери протестували автономність шести моделей iPhone.

В експерименті брали участь iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR і iPhone 11. Перед початком випробування всі апарати були повністю заряджені, після чого на них запустили популярний додаток Geekbench 4.

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Коли вимкнувся останній з "піддослідних", ентузіасти підбили підсумки імпровізованого змагання, а також порівняли результати всіх пристроїв з отриманими раніше значеннями для попередніх версій операційки.

Довше за всіх протрималася найновіша модель, iPhone 11 – завдяки акумулятору на 3110 мАг і енергоефективному процесору смартфон витримав 6 годин і 47 хвилин тестування. Друге місце дісталося позаторішньому XR (2942 мАг), який вимкнувся трохи раніше – через 5 годин і 51 хвилину. Результати інших пристроїв виявилися майже ідентичними – усі вони фінішували з мінімальним відривом один від одного, зійшовши з дистанції між відмітками 3:11 і 3:33.

Як виявилося, апдейт майже не вплинув на тривалість роботи iPhone SE, 6s і 8. Автономність iPhone 7 збільшилася на 11 хвилин у порівнянні з попередньою версією прошивки, але залишилася нижчою, ніж при роботі під управлінням iOS 13.3.1. "Відзначився" лише iPhone XR, який розрядився на 29 хвилин швидше у порівнянні з аналогічним результатом для iOS 13.4. Чітку позитивну динаміку показав тільки смартфон нового покоління iPhone 11.

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